Annaelisa Prete in giunta malumori nella maggioranza Cosimo Dima | Rotto il patto politico
MELENDUGNO – La scelta del sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino di chiamare in giunta Annaelisa Prete al posto di Sonia Petrachi, prematuramente deceduta a causa di un tumore, rischia di alterare gli equilibri della maggioranza consiliare.Prova ne sono le dichiarazioni di Cosimo Dima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
