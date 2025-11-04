Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano Vincenzo Lanni ha confessato | perché ha scelto piazza Gae Aulenti

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha confessato Vincenzo Lanni, l'uomo fermato per aver accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

anna laura valsecchi accoltellata a milano vincenzo lanni ha confessato perch233 ha scelto piazza gae aulenti

© Notizie.virgilio.it - Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano, Vincenzo Lanni ha confessato: perché ha scelto piazza Gae Aulenti

News recenti che potrebbero piacerti

anna laura valsecchi accoltellataAnna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, chi è e il precedente del 2015 - Aggressione a Milano: Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti. Riporta virgilio.it

anna laura valsecchi accoltellataAccoltellata in centro a Milano: chi è Vincenzo Lanni, il sospetto fermato - L’aggressione alle nove del mattino tra i grattacieli di Garibaldi: la vittima resta lucida e viene salvata dai passanti ... Secondo giornalelavoce.it

anna laura valsecchi accoltellataDonna accoltellata a Milano. Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo fermato - Si chiama Vincenzo Lanni ed ha 59 anni il sospettato dell'aggressione in piazza Gae Aulenti, a Milano, nei confronti di Anna Laura Valsecchi. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Anna Laura Valsecchi Accoltellata