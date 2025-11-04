Anna Laura Valsecchi accoltellata a Milano Vincenzo Lanni ha confessato | perché ha scelto piazza Gae Aulenti
Ha confessato Vincenzo Lanni, l'uomo fermato per aver accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chi è l'uomo sospettato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi a Milano #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Chi è l'uomo sospettato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi a Milano #ANSA - X Vai su X
Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, chi è e il precedente del 2015 - Aggressione a Milano: Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti. Riporta virgilio.it
Accoltellata in centro a Milano: chi è Vincenzo Lanni, il sospetto fermato - L’aggressione alle nove del mattino tra i grattacieli di Garibaldi: la vittima resta lucida e viene salvata dai passanti ... Secondo giornalelavoce.it
Donna accoltellata a Milano. Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo fermato - Si chiama Vincenzo Lanni ed ha 59 anni il sospettato dell'aggressione in piazza Gae Aulenti, a Milano, nei confronti di Anna Laura Valsecchi. Secondo ansa.it