Anguissa non basta il Napoli chiude 0-0 con l’Eintracht e complica il suo cammino in Champions League
Zambo Anguissa non basta. Nonostante la consueta ottima prova del centrocampista camerunese il Napoli non va oltre lo 0-0 interno contro l’Eintracht Francoforte nel match valevole per la quarta giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. Allo stadio “Maradona” la squadra partenopea gioca con grinta e carattere ma, anche, con poca precisione e incisività. Un punticino che non aiuta la situazione verso la fase ad eliminazione diretta. Con questo risultato gli azzurri, infatti, si trovano a 4 punti in altrettante uscite, con il rischio concreto di venire spinto fuori dalla zona play-off. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
GdS – Marotta non gli basta. Conte non fa sconti a nessuno: nel mirino pure Anguissa - X Vai su X
CALCIO SERIE A: Al Milan non basta il gol di Ricci, l'Atalanta la recupera con Lookman, l'anticipo finisce con il risultato di 1 a 1. Il Napoli consolida la vetta della classifica sconfiggendo per 1 a 0 il Lecce grazie alla rete al 69° minuto di Anguissa. Ecco qui il qu - facebook.com Vai su Facebook
Anguissa non basta, il Napoli chiude 0-0 con l’Eintracht e complica il suo cammino in Champions League - Nonostante la consueta ottima prova del centrocampista camerunese il Napoli non va oltre lo 0- Segnala oasport.it
Napoli-Inter risultato 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa riportano in vetta gli azzurri - Calhanoglu accorcia sempre dal dischetto, ma non basta: Anguissa fa tris e il Napoli torna in vetta da solo. Si legge su msn.com
A Conte bastano Anguissa e Milinkovic-Savic: Lecce battuto. Il Napoli rimane in vetta, rivivi la diretta - Dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra di Conte in trasferta al Via del Mare per rimanere in vetta alla classifica: aggiornamenti in tempo reale ... msn.com scrive