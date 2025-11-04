Anguissa non basta il Napoli chiude 0-0 con l’Eintracht e complica il suo cammino in Champions League

Zambo Anguissa non basta. Nonostante la consueta ottima prova del centrocampista camerunese il Napoli non va oltre lo 0-0 interno contro l’Eintracht Francoforte nel match valevole per la quarta giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. Allo stadio “Maradona” la squadra partenopea gioca con grinta e carattere ma, anche, con poca precisione e incisività. Un punticino che non aiuta la situazione verso la fase ad eliminazione diretta. Con questo risultato gli azzurri, infatti, si trovano a 4 punti in altrettante uscite, con il rischio concreto di venire spinto fuori dalla zona play-off. 🔗 Leggi su Oasport.it

