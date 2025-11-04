Angelo Duro ritorna a Pescara con il suo show Ho tre belle notizie
Domenica 1° marzo 2026 Angelo Duro sarà nuovamente a Pescara, ancora una volta al teatro Massimo, con il suo ultimo show: “Ho tre belle notizie”.L’evento, dopo i cinque sold out dello scorso marzo, torna a distanza di un anno e a grandissima richiesta. Organizzazione a cura di Best Eventi.I. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
