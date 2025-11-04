Andrew Cuomo chi è il candidato sindaco di New York e perché Trump lo sostiene

Giovane, socialista, musulmano, nato in Uganda in una famiglia di origini indiane. È Zohran Mamdani il grande favorito per diventare il nuovo sindaco di New York: i cittadini della Grande Mela sono chiamati al voto il 4 novembre. A giugno ha vinto a sorpresa le primarie del Partito democratico battendo l'ex governatore Andrew Cuomo che, candidatosi poi da indipendente, è stato apertamente appoggiato da Donald Trump. Ecco le cose da sapere su Cuomo e perché il presidente Usa vuole la sua vittoria. Chi è Andrew Cuomo. Andrew Cuomo durante una parata per il Columbus Day (Ansa). Nato a New York il 6 dicembre 1957 in una famiglia di origini italiane (i nonni erano arrivati negli Usa dalla provincia di Salerno), Andrew Cuomo è figlio d'arte: suo padre era infatti Mario Cuomo, che fu esponente di punta del Partito democratico e governatore dello Stato di New York dal 1983 al 1994.

