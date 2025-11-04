Patrizio Andreucetti lo aveva detto: "Parlerò dopo la festa". E puntuale eccolo, a commentare a mente fredda l’edizione 2025 di Halloween, la trentunesima, con evidente soddisfazione per i numeri che hanno contraddistinto le presenze quest’anno, circa 20mila persone. "Il primo ringraziamento – dichiara il sindaco – va a Marco Brunelli, il nuovo direttore artistico, ad Angela Taliani, sua stretta collaboratrice, ai volontari con loro ed a tutto lo staff, in testa la dottoressa Laura Magnani, l’ufficio tecnico, gli operai ed i dipendenti comunali tutti, all’infaticabile squadra dei miei amministratori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andreuccetti spegne le polemiche: "Halloween? Successo di squadra con benefici per tutto il territorio"