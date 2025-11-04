Ancora vetrina internazionale per David Maggio | titolo mondiale nel campionato Xtreme Fighter Champion

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN CASSIANO - Prosegue il promettente percorso sportivo del giovanissimo atleta salentino David Maggio che ha ottenuto un altro importante e valoroso traguardo nella disciplina del kickboxing. Il piccolo David, sette anni, salentino doc di San Cassiano, ha conquistato il titolo mondiale nella. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

