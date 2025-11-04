Ancora un avvistamento di droni voli sospesi all’aeroporto di Bruxelles

(Adnkronos) – Voli sospesi all’aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dello scalo. A scopo precauzionale, il traffico aereo è stato interrotto anche presso il secondo aeroporto più grande del Paese, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali. Solo due giorni fa un drone . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ancora un avvistamento di droni, voli sospesi all’aeroporto di Bruxelles

