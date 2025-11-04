Ancora un avvistamento di droni voli sospesi all’aeroporto di Bruxelles

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Voli sospesi allaeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dello scalo. A scopo precauzionale, il traffico aereo è stato interrotto anche presso il secondo aeroporto più grande del Paese, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali.  Solo due giorni fa un drone . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ancora un avvistamento di droni voli sospesi all8217aeroporto di bruxelles

© Ildifforme.it - Ancora un avvistamento di droni, voli sospesi all’aeroporto di Bruxelles

Leggi anche questi approfondimenti

avvistamento droni voli sospesiBelgio: voli sospesi all'aeroporto di Bruxelles dopo sospetti avvistamenti di droni - I voli sono stati sospesi presso l'aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

avvistamento droni voli sospesiAvvistamento di droni sull'aeroporto di Bruxelles, sospesi arrivi e partenze - L’avvistamento di un drone ha costretto l’aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Segnala msn.com

avvistamento droni voli sospesiDroni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi e sulla base aerea di Kleine-Brogel, scali chiusi e voli dirottati - Lo spazio aereo dello scalo di Zaventem, il principale di Bruxelles, è stato riaperto dopo la sospensione di oltre novanta minuti decretata per l'avvistamento di droni. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Avvistamento Droni Voli Sospesi