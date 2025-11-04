Ancona specialista dei gol da palla inattiva Schemi provati per la fisicità dei giocatori
Ottava vittoria su dieci partite di campionato, nono risultato utile consecutivo, altra gara senza subire gol, secondo posto confermato ma adesso ad appena tre punti dalla vetta dove resta saldamente insediata l’Ostiamare. Non male come risultato in quella che forse è stata per i biancorossi la prova più opaca della stagione. Contro il Giulianova l’ Ancona ha vinto ancora – terzo successo consecutivo dopo il pari di Chieti – e lo ha fatto nuovamente grazie a uno schema da palla inattiva. Era già successo col San Marino, gol di Rovinelli, come pure due volte a Macerata, con le reti di Rovinelli e Pecci (ma anche il gol di Miola è nato da azione di calcio d’angolo, anche se è stato preceduto da un rimpallo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
