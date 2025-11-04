Anche Minneapolis ha il ‘suo’ Mamdani il socialista islamico Fateh tenta il ribaltone

(Adnkronos) – "Voglio una Minneapolis in cui chi lavora possa permettersi di vivere. Non è giusto che un lavoratore a tempo pieno debba scegliere tra l’affitto e la spesa". Con questo slogan, pronunciato anche in italiano per mostrare vicinanza alla comunità italo-americana di Northeast Minneapolis, il 35enne senatore statale Omar Fateh si presenta oggi alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Anche Minneapolis ha il ‘suo’ Mamdani, il socialista islamico Fateh tenta il ribaltone - X Vai su X

Anche Minneapolis ha il ‘suo’ Mamdani, il socialista islamico Fateh tenta il ribaltone - Non è giusto che un lavoratore a tempo pieno debba scegliere tra l’affitto e la spesa”. Segnala msn.com