Anche l’Austria ha vietato i telefoni nelle scuole
Dal 1 maggio gli studenti con meno di quattordici anni non potranno più usarli in aula. La decisione ha suscitato un dibattito tra insegnanti, educatori e ragazzi. Il video di Arte. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
