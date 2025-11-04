Anche l’Austria ha vietato i telefoni nelle scuole

Dal 1 maggio gli studenti con meno di quattordici anni non potranno più usarli in aula. La decisione ha suscitato un dibattito tra insegnanti, educatori e ragazzi. Il video di Arte. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

