Anche due abruzzesi tra gli alpinisti dispersi sull' Himalaya 7 sono morti

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono anche due abruzzesi tra gli alpinisti dispersi sull'Himalaya in Nepal.Si tratta di Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, originario di Teramo.Entrambi risultano dispersi dopo una valanga che ha travolto due spedizioni sull’Himalaya. I due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

