Anche Acireale celebra la Giornata dell’Unita? Nazionale e delle Forze armate

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in piazza Duomo, ad Acireale, si è svolta la cerimonia annuale per la Giornata dellUnita? Nazionale e delle Forze armate. Sono intervenute le massime autorità militari, civili e religiose cittadine, le associazioni d’arma e di volontariato e le rappresentanze dei sei istituti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

