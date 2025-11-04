Anche Acireale celebra la Giornata dell’Unita? Nazionale e delle Forze armate

Questa mattina in piazza Duomo, ad Acireale, si è svolta la cerimonia annuale per la Giornata dell’Unita? Nazionale e delle Forze armate. Sono intervenute le massime autorità militari, civili e religiose cittadine, le associazioni d’arma e di volontariato e le rappresentanze dei sei istituti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

