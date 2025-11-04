anche a verona faranno lo stadio nuovo in vista di euro 2032

Anche a Verona hanno deciso di fare lo stadio nuovo ne l tentativo di accaparrarsi un slot per Euro 2032 (a Napoli, invece, continua l’infinita querelle tra club e Comune ). Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero, che oggi ha ufficialmente avviato il processo ai fini della realizzazione dell’obiettivo. Verona, al via l’iter per il nuovo stadio: obiettivo Euro 2032. L’annuncio. “Hellas Verona Fc è lieto di annunciare di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi. Il Club, assieme a Hv1903, LlC (società controllata interamente dalla proprietà del Club e costituita allo scopo di esplorare le opportunità di sviluppo del nuovo impianto), ha presentato lo studio di fattibilità del progetto presso gli uffici tecnici del Comune di Verona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

