Ancelotti spaesato al Forum degli allenatori brasiliani è una mancanza di rispetto | Basta tecnici stranieri

Durante il 2° Forum degli Allenatori brasiliani la CBF ha omaggiato Carlo Ancelotti, nuovo CT della Seleção, ma l’evento si è trasformato in un acceso dibattito sulla presenza di tecnici stranieri in Brasile: una situazione è stata alquanto singolare per Carletto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

