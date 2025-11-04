Ancelia cure più umane e personalizzate | l’Intelligenza Artificiale debutta nelle RSA
Il gruppo Emeis Italia annuncia l’avvio di un progetto che introduce una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale all’interno delle strutture di assistenza agli anziani a partire da Richelmy di Torino. La piattaforma Ancelia, sviluppata da TeiaCare, punta a potenziare la qualità dell’assistenza – in particolare durante le ore notturne – unendo tecnologia e cura in un unico gesto di attenzione verso gli ospiti. Ancelia utilizza sensori ottici e algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare in modo non invasivo lo stato dell’ambiente e dei residenti, elaborando dati in tempo reale e segnalando quando è meglio intervenire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
