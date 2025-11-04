Ancelia cure più umane e personalizzate | l’Intelligenza Artificiale debutta nelle RSA

Ildenaro.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo  Emeis Italia  annuncia l’avvio di un progetto che introduce una  tecnologia basata sull’intelligenza artificiale  all’interno delle  strutture di assistenza agli anziani  a partire da Richelmy di Torino.  La piattaforma Ancelia,  sviluppata da  TeiaCare,  punta a potenziare la qualità dell’assistenza – in particolare durante le ore notturne – unendo tecnologia e cura in un unico gesto di attenzione verso gli ospiti. Ancelia utilizza  sensori ottici e algoritmi di intelligenza artificiale  per rilevare in modo non invasivo lo stato dell’ambiente e dei residenti,  elaborando dati in tempo reale  e segnalando quando è meglio intervenire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le cure più «umane» che tutti vorremmo quando ci ammaliamo: come ottenerle? - Ospedali, ambulatori, studi medici dove non si curano solo le patologie ma dove si prendono cura delle persone nel rispetto della loro dignità. corriere.it scrive

Pazienti oncologici: verso cure più umane - Il convegno "L’Umanizzazione delle cure oncologiche" a Pesaro si focalizza sull'importanza di un approccio olistico al paziente, valorizzando l'accoglienza e l'assistenza in tutte le sfaccettature ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Intervista. Il ministro Schillaci: «Cure più umane, la sanità deve dare speranza» - L’appuntamento per lui è in piazza di Spagna nel pomeriggio di sabato 5 per riflettere sul valore del dono con monsignor Rino Fisichella, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della ... Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Ancelia Cure Pi249 Umane