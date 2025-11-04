Ance Brindisi dice no alla violenza di genere e sostiene Viva Vittoria

BRINDISI - Ance Brindisi aderisce con profonda convinzione al progetto di beneficenza “Viva Vittoria Brindisi”, un’iniziativa nata per promuovere solidarietà, partecipazione e impegno concreto nel contrasto alla violenza di genere.L’evento, promosso da Viva Vittoria Odv in collaborazione con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

ANCE Brindisi e Aeroporti di Puglia: infrastrutture, sinergia e sviluppo per il Salento Un confronto costruttivo e fortemente orientato al futuro quello che si è svolto nei giorni scorsi tra Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi, Antonio Maria Vasile, Preside - facebook.com Vai su Facebook

Il ruolo chiave del Rup nei contratti pubblici: Ance Brindisi al congresso di Firenze ift.tt/Pkz9iuE - X Vai su X

ANCE Brindisi sostiene “Viva Vittoria Brindisi”: un gesto di comunità per dire no alla violenza di genere - ANCE Brindisi aderisce con profonda convinzione al progetto di beneficenza “Viva Vittoria Brindisi”, un’iniziativa nata per promuovere solidarietà, parte ... Come scrive brundisium.net

ANCE Brindisi, il Presidente Contessa rilancia sul futuro edilizio: qui le condizioni ideali per il Piano Casa - ANCE Brindisi, il Presidente Contessa propone il territorio come modello pilota per il Piano Casa nazionale: focus su edilizia accessibile e rigenerazione urbana Brindisi ha tutte le carte in regola ... Scrive affaritaliani.it

Contessa (ANCE Brindisi) – Legalità, sicurezza e qualità delle opere pubbliche. Il ruolo fondamentale dei RUP, Ma sono tanti ancora i nodi irrisolti - L’argomento è stato discusso nel corso di una iniziativa promossa a Brindisi dai costruttori edili dell’Ance allargati ad ingegneri ed avvocati Brindisi, 20 marzo 2025. Scrive adnkronos.com