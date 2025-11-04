Analisi del sistema apuano
L’Osservatorio CNA 2025 sulla tassazione delle piccole imprese ha fatto luce su una questione spesso sottovalutata: il carico fiscale nei confronti delle imprese toscane che ne mette a rischio la competitività. il Total Tax Rate (TTR) scende dal 52,8% al 52,3%, che in sintesi significa due giorni di lavoro in meno per ripagare imposte e contributi rispetto al 2024. Le imprese di Massa registrano un TTR del 50,9%, con un “tax free day” fissato al 4 luglio: cinque giorni prima della media nazionale. Scenario ben diverso a Carrara, dove il TTR sale al 52,9% e il tax free day slitta al 12 luglio. Otto giorni in più di oneri rispetto a Massa, tre oltre la media italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
