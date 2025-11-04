Amt | il contrattacco della maggioranza È la destra a fuggire

La maggioraza in consglio comunle replica alle accuse del centrodestra e contrattacca sostenendo che a sfuggire al confronto su Amt è proprio la minoranza, “Di fronte alla gravità del momento, ci saremmo aspettati senso di responsabilità. Invece il centrodestra continua a preferire la polemica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Regionali Campania, Fico va al contrattacco di FdI: “Avrò una maggioranza ampia” - X Vai su X

Amt: il contrattacco della maggioranza, "È la destra a fuggire" - I capigruppo in una nota congiunta: "In conferenza dei capigruppo, i rappresentanti di Lega e Vince Genova hanno scelto di alzarsi e andarsene" ... Lo riporta genovatoday.it