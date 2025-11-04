AMORE CRIMINALE | VERONICA PIVETTI TORNA SU RAI3 PER DIRE BASTA AI FEMMINICIDI

La nuova stagione di “Amore Criminale”, il programma condotto da Veronica Pivetti dedicato al tema della violenza maschile contro le donne, torna martedì 4 novembre su Rai3. “Amore Criminale” nasce nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. La prima puntata della nuova stagione del programma condotto anche quest’anno da Veronica Pivetti è dedicata a Giovanna Frino, uccisa a 44 anni il 16 dicembre 2022 ad Apricena in provincia di Foggia, con tre colpi di pistola dal marito. 🔗 Leggi su Bubinoblog

