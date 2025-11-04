Amore Criminale riparte su Rai 3 con la storia di Giovanna Frino
Veronica Pivetti inaugura questa sera, martedì 4 novembre, una nuova stagione di Amore Criminale, il programma nato per sensibilizzare e raccontare storie di violenza e femminicidi, in onda in prima serata su Rai 3. Le anticipazioni del 4 novembre 2025. La prima puntata sarà dedicata a Giovanna Frino, uccisa a 44 anni il 16 dicembre 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia, con tre colpi di pistola sparati dal marito. L’omicidio è avvenuto in casa, davanti a una delle tre figlie, allora diciassettenne. L’uomo, ossessivamente geloso e possessivo, per anni l’aveva sottoposta a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso anche davanti alle figlie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un faro sempre acceso contro la violenza contro le donne. Questa sera Amore Criminale in prima serata su Rai3 e a seguire #Sopravvissute. #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q - facebook.com Vai su Facebook
Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 4 novembre 2025 su Rai 3 - Le anticipazioni e la storia della puntata di oggi, 4 novembre 2025, alle ore 21,20 ... Secondo tpi.it
Il femminicidio di Giovanna Frino a “Amore Criminale” stasera su Rai 3 - La nuova stagione di “Amore Criminale”, il programma condotto da Veronica Pivetti dedicato al tema della violenza maschile contro le donne, torna martedì 4 novembre, in prima serata alle 21. Segnala corrierenazionale.it
Amore criminale, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni - 20 su Rai 3, "Amore criminale", format simbolo dell’impegno civile contro la violenza sulle donne, condotto da Veronica Pivetti. Si legge su today.it