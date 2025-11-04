amore criminale riparte su rai 3 con la storia di giovanna frino

Veronica Pivetti inaugura questa sera, martedì 4 novembre, una nuova stagione di Amore Criminale, il programma nato per sensibilizzare e raccontare storie di violenza e femminicidi, in onda in prima serata su Rai 3. Le anticipazioni del 4 novembre 2025. La prima puntata sarà dedicata a Giovanna Frino, uccisa a 44 anni il 16 dicembre 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia, con tre colpi di pistola sparati dal marito. L’omicidio è avvenuto in casa, davanti a una delle tre figlie, allora diciassettenne. L’uomo, ossessivamente geloso e possessivo, per anni l’aveva sottoposta a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso anche davanti alle figlie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

