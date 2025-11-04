Amministrative alla porta cantieri ovunque e totosindaco scatenato | Arezzo in modalità che cazz…

Siamo ancora lì a bestemm. a BISBIGLIARE nel traffico, che già s’apre la stagione del “chi viene e chi va”, manco fosse l’alba al mercato del bestiame. Le amministrative s’avvicinano e il totosindaco è partito come il Totocalcio ai bei tempi: tutti a sparare nomi, e chi c’indovina offre da bere. Sul fronte centrodestra, Veneri pare più orientato a Firenze che a Palazzo Cavallo: non si sa se studia per il sindaco o per prendere il treno tutte le mattine. Intanto sale di brutto Ceccarelli, quello che pare ci creda davvero. E poi c’è il nome suggestivo, anzi sugosissimo: Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, gradito alla Meloni, alla Lega, a Forza Italia e forse pure al bar dello stadio. 🔗 Leggi su Lortica.it

