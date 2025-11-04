Amiu un piano d’emergenza per le feste | Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti

Al vaglio della società misure per la raccolta nel periodo natalizio. rinnovato il bando per portare fuori regione l’indifferenziato. L’assessora Pericu: “In caso di emergenza ci sarà un’ordinanza del sindaco per liberare le strade”. Ipotesi trasferimenti temporanei a Scarpino, Volpara o nell’area dell’ex Dufour in corso Perrone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

