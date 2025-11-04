Amiu il piano d’emergenza per le feste di Natale a Genova Il Comune | Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti

Al vaglio della società misure per la raccolta nel periodo natalizio. Rinnovato il bando per portare fuori regione l’indifferenziato. L’assessora Pericu: “In caso di emergenza ci sarà un’ordinanza del sindaco per liberare le strade”. Ipotesi trasferimenti temporanei a Scarpino, Volpara o nell’area dell’ex Dufour in corso Perrone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Amiu, il piano d’emergenza per le feste di Natale a Genova. Il Comune: “Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti”

Scopri altri approfondimenti

La Commissione è convocata per fare chiarezza sulla gestione dei rifiuti e sul futuro di Amiu - facebook.com Vai su Facebook

Amiu, un piano d’emergenza per le feste: “Mancano aree di stoccaggio dei rifiuti” - Al vaglio della società misure per la raccolta nel periodo natalizio. Lo riporta ilsecoloxix.it

Polo Amiu al Lagaccio, incontro tra Comune e comitati: Tursi e Amiu studiano una variante progettuale - Il polo Amiu in via Bartolomeo Bianco al Lagaccio è stato al centro dell’incontro svolto questa mattina tra le assessore all’Urbanistica Francesca Coppola e all’Ambiente Silvia Pericu con le ... Come scrive msn.com