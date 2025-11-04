Amiu falsi operatori in circolazione | È una truffa
Negli ultimi giorni Amiu Genova ha ricevuto alcune segnalazioni di persone, che si presentano come operatori dell'azienda, sostenendo di dover effettuare controlli a domicilio o di poter offrire agevolazioni sul tributo Tari. Si tratta di un tentativo di truffa."Amiu Genova - precisa l'azienda -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
