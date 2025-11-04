Amici 25 chi è Paola | età social e curiosità
Paola è una nuova allieva di Amici 25. Ha convinto in sfida e si è guadagnata il banco, entrando nel team di Veronica Peparini. In casetta ha chiamato la mamma per condividere la notizia, tra lacrime e sorrisi. In sala, l’insegnante ha riconosciuto la sua preparazione, ma ha chiesto più personalità ed energia. Intanto il web commenta: tanti applausi per la tecnica, ma c’è chi vuole più “racconto” sul palco. Scopriamo nel dettaglio la sua biografia. Amici 25: età e città d’origine di Paola. Paola ha 23 anni e viene da Lecce. Si presenta con un approccio essenziale: pochi fronzoli, tanta disciplina. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
