Ambiente sopralluogo del presidente del Parco San Rossore al Cisam | Nessun lavoro in corso per la base dei Carabinieri

Il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani, insieme alle Guardie del Parco e al portavoce Raffaele Zortea, ha effettuato nel pomeriggio di lunedì 3 novembre un sopralluogo presso la base Cisam a San Piero a Grado. “Durante l'inaugurazione del nuovo percorso ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Questa mattina nuovo sopralluogo dei tecnici di Regione Lombardia – Direzione Territorio e Ambiente, sotto la supervisione dell’assessore Giorgio Maione, per valutare le modalità di intervento necessarie alla messa in sicurezza e sistemazione del fronte f - facebook.com Vai su Facebook

La presidente Zappone: "Parco del Circeo, equilibrio tra natura e sviluppo sostenibile" - Intanto, la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, con interventi mirati alla conservazione degli habitat e del ... Secondo latinaoggi.eu

Parco degli Iblei, la mossa della destra per bloccare l’iter (dopo 20 anni): la commissione Ambiente della Regione convoca solo i contrari - Del Parco degli Iblei si parlada vent’anni, un decreto del presidente della Repubblica lo ha istituito nel 2008 ma non è ancora detto che venga realizzato effettivamente. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Abusi edilizi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini: sindaco di Fiastra sanzionato dal suo stesso ufficio tecnico - Giancarlo Ricottini dovrà pagare mille euro e rimuovere le strutture abusive costruite al Rifugio di Tribbio, di cui è socio gestore ... Scrive ilfattoquotidiano.it