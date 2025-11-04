Ambiente | Pisa rinnova per 3 anni l’adesione al Partenariato del Santuario Pelagos

Pisa, 4 novembre 2025 – Rinnovata fino a settembre 2028 l’adesione del Comune di Pisa alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, per la tutela dei mammiferi marini nel Mediterraneo. La richiesta di rinnovo formulata dall’ente è stata infatti accolta nei giorni scorsi dal Ministero dell’Ambiente che ha valutato positivamente le iniziative promosse in questi anni dall’Amministrazione comunale per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini e per proteggerli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi delle attività antropiche. “Il rinnovo dell’adesione per il triennio 20252028 - dichiara l’assessore all’ambiente Giulia Gambini - rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno costante per la tutela del mare e della biodiversità portato avanti dall'Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

