Ambiente Gesenu protagonista al salone internazionale Ecomondo di RImini
Il Gruppo Gesenu approda a Ecomondo 2025, il principale evento internazionale dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e all’innovazione dei sistemi di gestione dei rifiuti, in corso fino al 7 novembre al quartiere fieristico di Rimini (Padiglione D1, stand 402-503).La giornata inaugurale è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondisci con queste news
All’interno del proprio stand, l’azienda proporrà infatti un programma ricco di appuntamenti, talk e incontri tematici #perugia Gesenu Ambiente - facebook.com Vai su Facebook
La Gesenu ancora protagonista a Ecomondo - Il Gruppo Gesenu parteciperà anche quest'anno a Ecomondo 2025, il più importante appuntamento internazionale dedicato all'ambiente, alla sostenibilità e all'innovazione dei sistemi di gestione dei rif ... Lo riporta msn.com