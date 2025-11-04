Ambiente Comune Plastic Free 2026 | candidature entro il 30 novembre

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle candidature per diventare Comune Plastic Free 2026, il riconoscimento nazionale promosso da Plastic Free Onlus per premiare le amministrazioni locali impegnate nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Città, paesi e borghi italiani hanno tempo fino al 30 novembre 2025 per inoltrare la propria domanda tramite la piattaforma online dedicata. “Anno dopo anno il riconoscimento si evolve per rispondere alle crescenti esigenze ambientali – sottolinea Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free – e con la prossima edizione vogliamo valorizzare ancor di più le amministrazioni che dimostrano un impegno concreto e duraturo per la salvaguardia del proprio territorio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it