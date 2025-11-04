Nella storia della moda esistono pochi abiti davvero iconici. Il Jungle Dress di Versace è senza dubbio uno dei più celebri. Presentato per la prima volta in passerella nel 2000 e indossato da Amber Valletta, ha raggiunto la fama planetaria grazie a Jennifer Lopez, che lo rese leggenda. Oggi, a distanza di venticinque anni, proprio Valletta ha deciso di riportare in vita quel look memorabile. Amber Valletta con il Jungle Dress Versace 25 anni dopo. La top model 51enne ha partecipato ai CFDA Fashion Awards sfoggiando un outfit all’insegna della nostalgia. Sul red carpet ha posato avvolta nell’abito della collezione Versace PrimaveraEstate 2000, caratterizzato dalla celebre fantasia tropicale, dallo scollo profondo fino all’ombelico e dallo spacco vertiginoso che ne esaltava la sensualità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amber Valletta, oggi 51enne, è arrivata sul red carpet con l'abito verde di Versace del 2000