Ama la pesca odia l' aereo disegna gli schemi dell' Inter | chi è Palombo il mago dei calci piazzati

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la parentesi a Parma vissuta insieme, Chivu ha scelto di portarsi a Milano l'ex centrocampista della Sampdoria (e dell'Inter) proprio per questo fondamentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ama la pesca odia l aereo disegna gli schemi dell inter chi 232 palombo il mago dei calci piazzati

© Gazzetta.it - Ama la pesca, odia l'aereo, disegna gli schemi dell'Inter: chi è Palombo, il mago dei calci piazzati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ama Pesca Odia Aereo