Altro che ' zona rossa' Cerignola invoca più sicurezza | La tutela di chi lavora non è negoziabile
“È necessario garantire maggiore sicurezza nelle nostre città”. Così il presidente della delegazione di Cerignola di Confcommercio, Tommaso Perrucci, dopo il grave episodio avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 novembre, in danno del Bar Reale, “luogo storico e simbolo della nostra comunità”. “La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
