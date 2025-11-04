Altro che Roma ha già firmato per il Milan | prende il posto di Leao
Milan Roma non si gioca solo sul rettangolo verde, perché Tare ha deciso di servire una beffa epocale a Gasperini: a farne le spese però sarà Leao. A San Siro è andata in scena una partita tesa, vibrante, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che, fino all’ultimo minuto, hanno dato la sensazione di potersela giocare alla pari fin quando Dybala non ha infranto i sogni giallorossi sbagliando il rigore. Alla fine l’ha spuntata il Milan di Massimiliano Allegri, che ha superato la Roma grazie a un gol di Pavlovic, nelle vesti di goleador al netto di un Leao sprecone. Un successo che rilancia i rossoneri e li proietta a quota 21 punti in classifica, gli stessi dei giallorossi e dell’ Inter, mentre in testa resta il Napoli di Antonio Conte con 22 punti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
