Althea Racing annuncia l’arrivo di Alessandro Zaccone correrà in Supersport
Il team Ecosantagata Althea Racing annuncia l’arrivo di Alessandro Zaccone come nuovo pilota per la stagione 2026 del Campionato del Mondo Supersport. Pilota esperto e di talento, Zaccone ha costruito una carriera solida e di livello internazionale. Dopo gli esordi nei campionati nazionali e nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
ZACCONE NEL MONDIALE SUPERSPORT Il leader del Mondiale Moto E Alessandro Zaccone, nella prossima stagione sarà al fianco di Leonardo Taccini nel team Ecosantagata Althea Racing. La squadra diretta da Genesio Bevilacqua metterà a disposizion - facebook.com Vai su Facebook