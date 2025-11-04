Alter Ego | quando l’organizzazione è vincente

La Alter Ego è un’azienda pisana che opera da circa 40 anni nel settore dell’organizzazione, gestione, progettazione e allestimento di eventi di medie e grandi dimensioni, prevalentemente nelle zone di Pisa, Livorno e Lucca: «Siamo l’unica agenzia che a Pisa si occupa dell’organizzazione di eventi fieristici – sottolinea Giancarlo Scoppitto, socio fondatore di Alter Ego assieme alla signora Anna Bartelletti – e, oltre ad avere nostre manifestazioni inserite nel calendario regionale delle Fiere e Mercati, la nostra società si trova come coorganizzatrice di manifestazioni con enti pubblici, privati, associazioni di categoria e come gestore conto terzi (Amministrazioni locali) di eventi di varia natura e dimensioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

