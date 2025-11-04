Alpinisti italiani morti in Nepal il dramma del sopravvissuto Valter Perlino dopo la valanga | Tende sepolte

Alpinisti italiani morti in Nepal. il racconto del sopravvissuto Valter Perlino: si è salvato per un problema al piede. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Alpinisti italiani morti in Nepal, il dramma del sopravvissuto Valter Perlino dopo la valanga: "Tende sepolte"

Una strage di alpinisti, molti di loro italiani. È lo scenario che via via si sta delineando in queste ore in Nepal dove le condizioni meteo hanno prima provocato una serie valanghe che hanno sepolto diversi team impegnati nelle scalate e ora rendono difficili i so

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ...

Nepal, quattro italiani morti in due incidenti sull'Himalaya. Altri sarebbero dispersi

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ...