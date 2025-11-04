Alpinisti italiani morti in Nepal chi erano Stefano Farronato e Alessandro Caputo

(Adnkronos) – Aveva dedicato la vita all’esplorazione estrema Stefano Farronato, uno degli alpinisti italiani morti in Nepal. L’arboricoltore bassanese, assieme ai compagni di cordata – l’alpinista Valter Perlino e il maestro di sci Alessandro Caputo, anch’esso deceduto dopo essere stati sorpresi da una forte nevicata – aveva deciso di affrontare in Nepal la scalata con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Una strage di alpinisti, molti di loro italiani. È lo scenario che via via si sta delineando in queste ore in Nepal dove le condizioni meteo hanno prima provocato una serie valanghe che hanno sepolto diversi team impegnati nelle scalate e ora rendono difficili i so - facebook.com Vai su Facebook

Due alpinisti italiani morti in Nepal: si cercano altri connazionali - X Vai su X

Alpinisti italiani Nepal, 5 morti in due separati incidenti: fra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Chi sono le vittime - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Riporta ilmessaggero.it

Morti in Nepal due alpinisti italiani, altri risultano dispersi - ROMA (ITALPRESS) – Da venerdì 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati ... Si legge su iltempo.it

Sono cinque gli alpinisti italiani morti in Nepal - Tragedia in Nepal, il bilancio si aggrava: morti altri tre alpinisti italiani a causa di una slavina che ha travolto un campo base. Come scrive msn.com