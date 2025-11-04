Alpinisti italiani in Nepal sono almeno 5 i morti | chi erano Si cercano gli altri dispersi Molte vite potevano essere salvate

Più passano le ore, più si aggrava il bilancio della strage che ha coinvolto numerosi escursionisti in Nepal, sulle vette dell?Himalaya. Almeno cinque alpinisti italiani sono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alpinisti italiani in Nepal, sono almeno 5 i morti: chi erano. Si cercano gli altri dispersi. «Molte vite potevano essere salvate»

