Alpinisti dispersi in Nepal la Farnesina conferma | Alessandro Caputo è morto

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, i due alpinisti dispersi sul Panbari, in Nepal. Lo conferma la Farnesina. Si teme che possano essere fino a nove gli italiani dispersi in diverse zone. Le ricercheFerronato era originario di Bassano del Grappa, mentre Caputo (28 anni) era maestro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

