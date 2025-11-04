Alpinisti dispersi in Nepal la Farnesina conferma | Alessandro Caputo è morto

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, i due alpinisti dispersi sul Panbari, in Nepal. Lo conferma la Farnesina. Si teme che possano essere fino a nove gli italiani dispersi in diverse zone. Le ricercheFerronato era originario di Bassano del Grappa, mentre Caputo (28 anni) era maestro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

