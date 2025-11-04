Alpinisti dispersi in Nepal chi sono Paolo Cocco e Marco Di Marcello | la distanza dalla vetta il radiosegnale e la speranza di trovarli ancora vivi

Si chiamano Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, i due italiani dispersi in Nepal durante una spedizione. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alpinisti dispersi in Nepal, chi sono Paolo Cocco e Marco Di Marcello: la distanza dalla vetta, il radiosegnale e la speranza di trovarli ancora vivi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Il loro decesso è stato confermato questa mattina; erano dispersi da venerdì, dopo che una forte nevicata li aveva sorpresi durante la scalata del picco Panbari a - facebook.com Vai su Facebook

Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: "Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali", scrive la Farnesina in una nota. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti. #ANSA - X Vai su X

Alpinisti dispersi in Nepal, chi sono Paolo Cocco e Marco Di Marcello: la distanza dalla vetta, il radiosegnale e la speranza di trovarli ancora vivi - Si chiamano Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, i due italiani dispersi in Nepal durante una ... Secondo leggo.it

Morti in Nepal due alpinisti italiani, altri risultano dispersi - ROMA (ITALPRESS) – Da venerdì 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati ... Lo riporta iltempo.it

Alpinisti italiani in Nepal, morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Si teme per la vita di altri tre: ecco chi sono - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Si legge su leggo.it