Almeno 26 morti e 400mila sfollati nel passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine

Almeno 26 persone sono morte nel passaggio del tifone Kalmaegi sul centrosud delle Filippine, mentre quasi 400mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Almeno 26 morti e 400mila sfollati nel passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine

