almanacco del giorno giovedì 30 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Germano di Capua e scopo sono una pioggia Orson Well sono nati oggi Diego Armando Maradona è Norberto Solano e Ivanka Trump stiamo scherzando invece il viaggio nel tempo ci porta invece in una trasmissione radiofonica di orto When del 1938 non solo provoco il panico a cambio per sempre il modo in cui media gestivano le notizie dimostrò Il potere della radio e la necessità di chiarezza nel distinguere finzione in realtà mai sotto l'impatto di un buon Sound design e noi lo ricorderete ancora fa notizie Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno buon compleanno Giovanni facciamo a Felice se facciamo tantissimi auguri anche a Marta Monica salutiamo Sabrina Andrea Giuseppe buona giornata a ciascuno di voi e allora noi ci salutiamo dopo aver fatto punto con la curiosità del giorno e il tuffo anche nel passato Vi ricordiamo che oggi anche la giornata della memoria del dialogo tra i popoli teniamo a mente buon proseguimento di ascolto è rettale in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 04-11-2025