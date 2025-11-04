Alluvione i comitati in prefettura | Azione civile per risarcire i danni

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono dati appuntamento a Firenze davanti alla Prefettura. Per far sentire la loro voce. Ma anche per essere ascoltati, se non dal Prefetto comunque da qualcuno che possa trasmettere le loro istanze nelle sedi più appropriate. Sono i comitati campigiani degli alluvionati (Arca di Noè, Alluvionati Campi 2023, Alluvionati campigiani 2023 Il Racchio, Santa Maria-La Villa e via Cetino-via Campanella) che ieri mattina, insieme ai rappresentanti dei comitati di Montemurlo, Galceti-Figline e Calenzano, sono riusciti nel loro intento. Infatti, dopo avere esposto i loro striscioni di fronte all’ingresso di Palazzo Medici Riccardi, sono stati ricevuti dal vicecapo di gabinetto del prefetto di Firenze, Eugenio Di Agosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

alluvione i comitati in prefettura azione civile per risarcire i danni

© Lanazione.it - Alluvione, i comitati in prefettura: "Azione civile per risarcire i danni"

Altre letture consigliate

alluvione comitati prefettura azioneAlluvione, i comitati in prefettura: "Azione civile per risarcire i danni" - Ma resta l’amaro in bocca: "Ecco il nostro manifesto dei diritti: così va gestito il territori ... Come scrive lanazione.it

alluvione comitati prefettura azioneSospeso il progetto anti alluvione: "Un mese per nuove osservazioni" - "Grazie alla raccolta di firme presentata in Regione dal Comitato e al lavoro della Commissione consiliare condiviso da tutto il Consiglio comunale in modo unanime, la Regione ha disposto la sospensio ... Lo riporta msn.com

"Alluvione, due anni dopo cosa è stato fatto?" - " Se lo chiedono i comitati degli alluvionati e delle vittime delle frane e del dissesto idrogeologico Emiliano–Romagnoli (una rete alla quale ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Comitati Prefettura Azione