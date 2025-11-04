Si sono dati appuntamento a Firenze davanti alla Prefettura. Per far sentire la loro voce. Ma anche per essere ascoltati, se non dal Prefetto comunque da qualcuno che possa trasmettere le loro istanze nelle sedi più appropriate. Sono i comitati campigiani degli alluvionati (Arca di Noè, Alluvionati Campi 2023, Alluvionati campigiani 2023 Il Racchio, Santa Maria-La Villa e via Cetino-via Campanella) che ieri mattina, insieme ai rappresentanti dei comitati di Montemurlo, Galceti-Figline e Calenzano, sono riusciti nel loro intento. Infatti, dopo avere esposto i loro striscioni di fronte all’ingresso di Palazzo Medici Riccardi, sono stati ricevuti dal vicecapo di gabinetto del prefetto di Firenze, Eugenio Di Agosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alluvione, i comitati in prefettura: "Azione civile per risarcire i danni"