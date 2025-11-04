Alluvione 2023 prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre

FIRENZE – Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga dello stato di emergenza per i territori toscani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si verificarono tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre del 2023. Con il decreto appena emanato, la durata dello stato di emergenza viene estesa fino al 31 dicembre 2025, garantendo così la continuità degli interventi già avviati nei territori più colpiti. La proroga interessa in particolare le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite da fenomeni meteorologici straordinari a partire dal 2 novembre 2023, e quelle di Massa-Carrara e Lucca, dove il maltempo si era abbattuto già dal 29 ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

