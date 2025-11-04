Alluvione 1966 la figlia di Bargellini e mamma della sindaca Funaro | Babbo sparì due giorni da noi ripulirono tardi
Firenze, 4 novembre 2025 – “Non vidi il babbo per due giorni perché si rinchiuse a Palazzo Vecchio per coordinare l’emergenza. E la mamma rimase con lui. Per me, che ero la più piccola dei sei fratelli, furono momenti difficili”. A parlare è Antonina Bargellini, mamma dell’attuale sindaca Sara Funaro e figlia di Piero Bargellini, il ’sindaco dell’alluvione’. Cosa si ricorda di quel 4 novembre 1966? “Ero una studentessa di Lettere, avevo 22 anni e per me quella è stata la prima tragedia della mia vita. Era una giornata cupa, umida e fredda. Nei primissimi momenti non si capiva cosa stava accadendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
FAVARA, (AG) LA TRAGEDIA DI MARIANNA BELLO: I FAMILIARI CHIEDONO GIUSTIZIA E INDAGINI SULLE RESPONSABILITÀ Il marito della donna travolta dall’alluvione ha depositato un esposto in Procura. Nel mirino le mancate manutenzioni e l’allerta m - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione 1966, la figlia di Bargellini (e mamma della sindaca Funaro): “Babbo sparì due giorni, da noi ripulirono tardi” - I ricordi di quei giorni di Antonina Bargellini: “Tutti pensavano che ci avrebbero soccorsi per primi, invece soffrimmo la sete” ... Riporta lanazione.it
L’alluvione del 1966 a La Nazione. Candele per lavorare. E il sindaco in redazione - A La Nazione funzionavano alcune telescriventi: uno dei pochi segni di vita ... msn.com scrive