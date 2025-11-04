All’s Fair Ryan Murphy raduna un cast stellare | da Kim Kardashian a Glenn Close su Disney+ dal 4 novembre

Serie tv. – A Hollywood c’è chi si riposa dopo un successo e chi, come Ryan Murphy, non riesce a stare fermo nemmeno un giorno. Il creatore di American Horror Story e 9-1-1 torna con un nuovo colpo di scena: una serie ambientata nei tribunali di Los Angeles, ma con lo stile tagliente, glamour e provocatorio che lo ha reso inconfondibile. Dal 4 novembre su Disney+ arriva All’s Fair, una storia di potere, ambizione e vendetta al femminile. Niente paura: non è la solita serie legale. Qui il diritto incontra il desiderio, la legge si confonde con il lusso, e le avvocatesse sono più agguerrite di qualsiasi imputato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

