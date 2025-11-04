All' ospedale a 15 anni per aver bevuto alcolici | chiuso il locale che glieli ha venduti

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025

Una 15enne ricoverata al San Donato per aver bevuto troppi alcolici e un locale chiuso dalla Questura.  Ancora una volta si abbassa una saracinesca in centro: prosegue infatti l’attività di contrasto ai fenomeni di vendita e somministrazione di alcool a minori da parte della Polizia di Stato di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

