Allestisce una ' serra indoor' per la coltivazione di marijuana | nei guai 63enne

Allestisce una 'serra indoor' per la coltivazione di marijuana, ma i carabinieri scoprono tutto e arrestano un 63enne di Faeto, sui Monti Dauni. L'uomo, sorpreso nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, dovrà rispondere di coltivazione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

