Allerte meteo e chiusura scuole ecco il protocollo operativo I Comuni | Coordiniamo le decisioni

Un protocollo operativo condiviso, all'insegna di un minimo comune denominatore imprescindibile, la sicurezza, per gestire al meglio le situazioni legate alla sospensione delle attività didattiche - e dunque alla chiusura delle scuole - in occasione delle allerte meteo diramate dalla sala. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

? EMANATA ALLERTA METEO – SETTORE VENE-B ? (Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, in base ai dati meteo raccolti da ARPAV, ha EMANATO le allerte meteo, valide dalle ore 14. - facebook.com Vai su Facebook

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Scrive lanazione.it

Maltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Lo riporta meteo.it

Maltempo e scuole chiuse: le città e regioni interessate dall’allerta meteo - Allerta meteo e chiusura delle scuole: lezioni sospese venerdì 31 ottobre in diversi comuni per piogge e temporali intensi. Si legge su notizie.it